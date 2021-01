Trainer Koen Stam gaat Feyenoord-talenten helpen bij FC Dordrecht: "Maar ik zal niet op het veld staan"

Het zijn voor trainer Stam rare tijden. Met Feyenoord O-21 mag de assistent-trainer op dit moment geen wedstrijden spelen vanwege corona, maar de spelers moeten toch op niveau blijven. "We hebben daarom drie jongens (Bernardo Silva, Mikael Johnson en Naoufal Bannis - red.) verhuurd aan FC Dordrecht”, zegt Stam in gesprek met NH Sport.

“Wat ik ga doen is iedere wedstrijd en een training per week bekijken van die spelers. Daarnaast ga ik beelden met ze analyseren en de jongens begeleiden." Tijdens de coronapandemie verhuurt Feyenoord een aantal beloften van de Onder-21 aan de Schapenkoppen. "De jongens kunnen dan toch spelen. Dan kunnen die jongens trainen, spelen en zich doorontwikkelen."

De geruchten gingen dat Stam als trainer naar FC Dordrecht zou gaan, maar hij is slechts enkele keren keren per week te vinden op de Krommedijk. "Ik ga de staf ondersteunen waar nodig, maar ik zal niet op het veld staan. Op het moment dat ik dat zou doen, moet ik het volledig doen. Omdat we nog een aantal spelers bij Feyenoord hebben, ben ik daar nog vier keer in de week actief."