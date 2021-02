Vloot mijnenjagers ruimt onontplofte mijnen en vliegtuigbommen op uit zee

Er worden explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog geruimd. "Het probleem is dat veel mijnen verzanden", zegt kapitein-luitenant-ter-zee Jan Wijchers. Hij heeft de leiding over het project en legt uit wat dat verzanden betekent. Wijchers: "De mijnen gaan dan onder het zand zitten. Zeer regelmatig komen er mijnen boven. Er liggen er nog heel veel op de bodem. In de oorlog werden regelmatig bommen gedropt. De reden was dat de vliegtuigen niet met bommen onder de vleugels mochten landen."

De bommen vormen volgens Wijchers niet een gevaar voor de scheepvaart. "Wel voor de visserij, die de bommen in de netten kunnen krijgen. Zulke explosieven zijn onberekenbaar." Daarom wordt er actief naar gezocht. "We werken met een sonar en zoeken zo de zeebodem af. Als we iets opmerken, sturen we er duikers of onbemande voertuigen naar toe die het onderzoeken." Deze week werd er zo nog een kanon ontdekt. "Een bijzondere vondst. We probeerden het boven water te krijgen, maar het trok vacuüm en lukte daarom niet."

Winters weer

Wijchers denkt na het weekend wel last te ondervinden van het te verwachten winterse weer. "Zeker als er veel golfslag komt. Maar we gaan door tot het einde en proberen zoveel mogelijk explosieven uit de zeebodem te halen."