Straks live: enorme vliegtuigbom ontploft op strand Bloemendaal

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Defensie laat vanmiddag om 15.30 uur een enorme vliegtuigbom ontploffen op het strand van Bloemendaal. NH Nieuws zendt de explosie live uit op de site, de NH Nieuws-app en op Facebook.

De vliegtuigbom weegt 1.200 kilo en lag met andere bommen sinds de Tweede Wereldoorlog in een weiland in (Haarlemmermeer). Daar lagen ze op een diepte van 4,5 tot achter meter onder de grond.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de bommen geïdentificeerd als brisantbommen van Duitse makelij. Na verschillende onderzoeken bleek dat de ontstekers van de bommen niet meer werkzaam zijn. De explosieven zijn stabiel en vormen daarom geen veiligheidsrisico.

Bijzonder

De bom die vandaag tot ontploffing wordt gebracht, bevat 631 kilo aan springstof. Dit is volgens de EOD een bijzondere vondst, aangezien er weinig bommen van deze grootte worden gevonden. De bommen zijn naar het strand vervoerd in een vrachtwagen van de EOD. Om de ontploffing zo lokaal mogelijk te houden wordt een put van drie meter diep gegraven. Daarop wordt 3.000 kuub duinzand aangebracht. Tijdens de vernietiging is het luchtruim gesloten. Ook is het strand afgezet met hekken.