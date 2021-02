Hospice Egmond binnenkort open: "Bijna-thuis-huis voor mensen in laatste levensfase"

EGMOND AAN ZEE - Hospice Egmond is klaar voor gebruik en kan vanaf maandag 15 februari haar deuren openen. Ook zijn er voldoende vrijwilligers die in wisseldiensten ondersteuning bieden. Met behulp van sponsors en donateurs ziet Jessica Zwart-Neeter, initiatiefneemster en secretaris van het bestuur, een droom in vervulling gaan. "Ik ben blij en dankbaar voor alle steun."

Het eindresultaat is exact hoe ze het voor ogen had: "een kleinschalig, warm bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase" deelt ze in Flessenpost Egmond.

Ze legt uit dat het hospice start met een 'unieke opzet', waarbij de medische en verpleegkundige zorg met de gasten mee verhuist van het thuisadres naar het adres op de Sportlaan. "De gasten houden dus de zorg en de band met hun eigen huisarts en bekende verpleegkundigen. Onze gastvrouwen en gastheren zorgen voor de verdere ondersteuning en service."

Het bestuur heeft besloten af te zien van een officiële openbare feestelijke opening, maar wel alvast van start te gaan met het aanbieden van de zorg en faciliteiten.

Online open huis

In verband met de strenge coronamaatregelen kan er geen open huis voor belangstellenden worden georganiseerd. Wel kunnen geïnteresseerden via de website online een kijkje nemen.