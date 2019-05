Sloop voor hospice Egmond begonnen: gevonden asbest verwijderd

EGMOND AAN ZEE - De sloop voor het nieuw te bouwen hospice en zorghotel in Egmond aan Zee is begonnen. Voor de sloper aan de slag kon met het neerhalen van een allegaartje aan verouderde recreatiepanden, moest wel eerst asbest worden verwijderd.

Egmond aan Zee krijgt een hospice en een zorghotel. Al jaren liep Jessica Zwart van stichting De Zeedistel met het plan rond om een sterfhuis in het eigen dorp te realiseren. Begin dit jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen. Het hospice krijgt drie zorgkamers, bestemd voor inwoners uit alle drie de Egmonden.

Voor de bouw van start kan gaan, moeten de panden op het terrein van het vroegere speeltuintje worden gesloopt en de grond gesaneerd. Ook is er, zoals al geïnventariseerd was, asbest aangetroffen in de bebouwing. Onder toezicht van de RUD, de milieudienst Noord-Holland, is dat door een gespecialiseerd bedrijf uit de panden verwijderd.

Asbest

Er is rond de 100m2 asbest gevonden. Het zat verwerkt in de aftimmering van de kelder, dakoverstek van de woning en om een buis in de badkamer. Ook bleken de stelplaatjes, om de bar waterpas te zetten, van asbest te zijn. "Alles is nu schoon en veilig te betreden", laat een woordvoerder van de RUD weten.

Zorghotel

Het zorghotel, met 19 appartementen, is geen onderdeel van het Egmondse hospice. Het hotel is een initiatief van de familie Groot, eigenaar van Hotel Zuiderduin. Zij schenken het pand voor het hospice casco aan de stichting die het verder zal moeten afbouwen. Zodra de grond gesaneerd is, zal de bouw beginnen.