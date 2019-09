Vandalen steken sponsordoeken bij hospice Egmond in brand

BERGEN - Twee sponsordoeken aan het hek van het bouwterrein van hospice Egmond zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen en in de brand gestoken.

Paulien, de woordvoerster van Hospice Egmond, denkt dat het kwajongensgedrag is en dat het vandalisme niet aan het hospice is gericht. "Er zijn wel meer van dit soort akkefietjes in de buurt de laatste tijd", vertelt ze aan NH Nieuws. "Gelukkig krijgen we erg veel steun uit de buurt, dat is echt heel fijn om te zien. Toch blijft het natuurlijk vervelend."

Lees ook: Vandalen bekladden wegdek Egmond met boodschap voor wijkagent

De vernieling van de doeken hakt namelijk in de begroting van de hospice, dat voor een deel wordt bekostigd door sponsoringen via de spandoeken en de website. De doeken zullen opnieuw moeten worden gemaakt en de kosten zijn voor eigen rekening.

Beveiliging

De politie doet onderzoek, maar er zijn op het moment geen verdachten aangehouden. Dit komt mede omdat het terrein niet beveiligd is.