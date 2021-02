Eervolle vermelding voor Kennemerduinen bij verkiezing 'lawaaiigste stiltegebied'

Voor de verkiezingen waren 47 stiltegebieden genomineerd, Krimpenerwaard Vlist in Zuid-Holland kreeg de meeste stemmen. De Kennemerduinen kreeg een eervolle vermelding, omdat, zo schrijft de jury: 'Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Noord-Holland staat voor het autoracecircuit Zandvoort, en alle verkeer daar naartoe. Blijkbaar is de overlast enorm, naast vele individuele inzendingen, hebben ook organisaties en stichtingen zich gemeld.'

"Een stiltegebied hoort stil te zijn. De geluidsoverlast van het circuit is sinds de verbouwing alleen maar erger geworden. We hopen dat deze eervolle vermelding de gemeente Zandvoort wederom duidelijk maakt dat een kleine groep mensen op het circuit voor heel veel overlast zorgt in de hele regio rond Zandvoort", aldus Braakhuis. Hij vindt dat het kustdorp te veel bezig is met haar eigen belang als het om het circuit gaat. Hij hoopt onder meer dat er aanpassingen aan de uitlaten van racewagens worden gedaan, zodat het aantal decibellen verlaagd wordt. "Herrie is blijkbaar een onderdeel van de beleving, maar dat is echt niet meer van deze tijd."

'Niet op korte termijn te regelen'

Wethouder Van Haeften heeft het juryrapport van de NEFOM in ontvangst genomen. "We hebben vanmorgen een goed gesprek met elkaar gehad en het is ook goed als er op deze manier aandacht wordt gevraagd voor de overlast die wordt ervaren. We zijn al veel langer met het circuit hierover in gesprek, maar het is niet iets wat je op heel korte termijn kunt regelen. Ik heb er wel het volste vertrouwen in dat het circuit aan geluidsbeperkende maatregelen werkt."

In aanloop naar de Formule 1 in Zandvoort, in het eerste weekend van september, heeft Van Haeften Rust bij de Kust uitgenodigd om in een klankbordgroep plaats te nemen. Daar kunnen ze aan betrokkenen hun zorgen en wensen uitspreken. Braakhuis zegt 'met gezonde argwaan' te zullen aanschuiven.