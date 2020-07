Nieuwe F1-wethouder Raymond van Haeften: "Circuit moet blijven luisteren naar critici"

ZANDVOORT - Hij solliciteerde voor het wethouderschap in Zandvoort, maar wist niet dat hij de Formule 1 en het circuit in zijn portefeuille zou krijgen. Maar toen de taken binnen het college waren verdeeld, kon Raymond van Haeften (67) zijn geluk niet op. "Ik ben al jarenlang fan van de Formule 1 en het is geweldig om daar nu aan te mogen bijdragen." Maar dat betekent niet dat alles kan en mag. "Ik ga meer op handhaving inzetten."

Raymond van Haeften is nu ruim een week wethouder in Zandvoort. Hij volgt, wat de portefeuilles Circuit en de Formule 1 betreft, Ellen Verheij op. Zij legde haar functie neer na onenigheid met de raad over de nieuwe toegangsweg naar het circuit. Zijn laatste politieke functie was het wethouderschap in de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude, wat onder zijn ambtsperiode opging in de gemeente Haarlemmermeer. Ook is hij regiovoorzitter van D66 in Noord-Holland. De kersverse wethouder, die niet alleen F1-fan is, maar ook een zwak heeft voor zangeres Willeke Alberti, stelt zich voor aan Noord-Holland. Hoe zijn de eerste dagen als wethouder in Zandvoort bevallen? "Ik ben zeer enthousiast door iedereen ontvangen en heb al heel veel mensen gesproken. Het is een hartverwarmend welkom, via social media word ik door veel Zandvoorters uitgenodigd. Ze zijn totaal niet afwachtend, maar willen graag in gesprek. Daar houd ik van. Ik ben op mijn eerste dag bijvoorbeeld op het skatepark in Zandvoort gaan kijken, want daar moet wel wat gebeuren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bouw van de nieuwe tennishal en de renovatie van de zuidelijke boulevard. De plannen voor de boulevard ongeveer een jaar stil. Ik vind dat we de buurtbewoners, die eerder ook met ons meegedacht hebben, nu moeten laten zien wat we gaan doen." Toen u hoorde dat u de Formule 1 en het circuit in uw portefeuille kreeg, moest u toen ook niet even slikken? Er komt nogal wat op u af de komende tijd. "Allereerst is het natuurlijk geweldig dat ik dit mag doen. Wie wil dat nou niet? Een evenement dat zo'n enorme impact heeft op heel Nederland. De voorbereidingen zijn al zo intens geweest dat de draaiboeken in feite al klaar liggen en zo opengeklapt kunnen worden." Raymond van Haeften is zelf groot fan van de Formule 1, maar had hij zelf wel kaartjes voor de race?

Als alle draaiboeken al klaar liggen, heeft u dan nog wel iets te doen? "Het overgrote deel is klaar, maar er speelt natuurlijk nogal wat rondom de toegangsweg en het gebruik ervan buiten de Formule1-dagen. De provincie Noord-Holland wil de toegangsweg liever niet laten gebruiken buiten de F1-dagen. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de weg wel vaker gebruikt mag worden en daar ga ik op korte termijn over in gesprek met de gedeputeerde. Ik snap dat zij zich zorgen maken over de verkeersveiligheid, met name voor de wielrenners op de boulevard, maar daar moeten we samen over praten. Een rechtszaak moet natuurlijk niet nodig zijn."

Toegangsweg De provincie Noord-Holland dreigde met een rechtszaak tegen de gemeente Zandvoort, als de nieuwe toegangsweg naar het circuit ook voor andere evenementen dan de Formule 1 gebruikt zou worden. Dat zou onveilige verkeerssituaties opleveren, omdat er op de betreffende kruising met de boulevard ook veel wielrenners en bussen rijden. Zandvoort heeft de vergunning inmiddels aan het circuit verlend om de weg ook voor vijftig andere evenementen per jaar te gebruiken.

Waar ligt de grootste uitdaging, mocht de race volgend jaar wél doorgaan? "Ik moet nog met de circuitdirectie om tafel, maar ik laat me eerst door iedereen goed informeren en bijpraten. De grootste uitdaging zal ongetwijfeld zijn hoe we met de coronabeperkende maatregelen om moeten gaan. Hoe ga je ervoor zorgen dat het ook voor het publiek veilig gaat verlopen? Ik kan daar nog niet veel over zeggen, want het kan zijn dat de situatie over een paar maanden weer heel anders is, dat weten we nog niet. Maar gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, ondermeer de Veiligheidsregio Kennemerland is daar ook nauw bij betrokken." Onder uw voorganger Ellen Verheij was er veel te doen over bijvoorbeeld het rijden over strand Noordvoort? Wat heeft u daarvan meegekregen? "Ik heb zeker alles gevolgd en er vooral met een politiek oog naar gekeken. Ik denk dat het terecht is dat het is teruggedraaid. Ik had het niet toegestaan, dat was naar mijn mening net een stap te ver. Natuurlijk kan het zijn dat teams daardoor in de file komen te staan, maar dan moet je er maar voor zorgen dat je op tijd weggaat." Waarin verschilt u van uw voorganger? "Op hoofdlijnen zullen we niet veel verschillen, dan gaat het meer om details. Ik zal bijvoobeeld wat meer gaan inzetten op handhaving." De wethouder wil dat het ciruit en de organisatie van de Formule 1 oog blijven houden voor de kritische omwonenden, ook als de vergunningen al rond zijn

Even wat anders, u bent al jarenlang betrokken bij de Willeke Alberti Foundation. Hoe komt dat zo? "Als Hoofd Fondsenwerving bij KWF Kankerbestrijding maakten we, toen we vijftig jaar bestonden, een tournee door het land met een groot aantal artiesten. Zo ben ik met Willeke Alberti in contact gekomen en daar is een vriendschap uit ontstaan. We hebben samen de foundation opgericht zodat ze in staat is om in vele verzorgingshuizen en bejaardenhuizen op te treden." Het muziekprogramma rondom de Formule 1 is zo goed als dichtgetimmerd. Gaat u dan toch nog proberen om Willeke Alberti ertussen te krijgen? "Hahaha. Daar ga ik natuurlijk niet over. Maar ze is natuurlijk een hele bekende artiest in Nederland en zeer gewaardeerd. Het zou natuurlijk geweldig zijn als zijn daar zou mogen optreden." Waar houdt u verder nog van, buiten de Formule 1 en muziek? "Koken is een grote hobby van mij. Ik heb al dertig jaar met een aantal vrienden een kookstudio in Beverwijk. Daar koken driehonderd leden iedere maand een viergangendiner en als gevolg daarvan ben ik gevraagd om voorzitter te worden van Cuisine Culinaire Nederland. Dat is een koepelorganisatie van alle hobbykokverenigingen in Nederland. Dat is ontzettend leuk om te doen. Wat is uw specialiteit? "Desserts. Ik ben van de toetjes en dan vooral ijs. We hebben wel eens ijs gemaakt van asperges en zoethoutdrop, hele bijzondere smaken." Tot slot, u zit natuurlijk dicht op het vuur. Is de nieuwe datum voor de Formule 1 in Zandvoort al bekend? "Nee."