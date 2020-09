Elektrische auto-evenement op circuit Zandvoort gaat door, maar met minder publiek

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort en de Veiligheidsregio Kennemerland hebben toestemming gegeven om de 'EV Experience' op het circuit door te laten gaan, maar wel met minder publiek. Het evenement toont alle nieuwtjes op het gebied van elektrisch vervoer en vindt plaats van vrijdag tot en met zondag. In plaats van 1500 bezoekers mogen er nu 500 per dag het terrein op.

De komende evenementen op het circuitpark liggen bij gemeente en de Veiligheidsregio onder een vergrootglas, aangezien het bij het laatste festival 'Supercar Sunday' behoorlijk mis ging. Er waren te veel bezoekers op het terrein, waarop de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, greep daarop in en maakte vroegtijdig een einde aan het festival.

Het circuit, wat verantwoordelijk was voor het naleven van de veiligheidsregels, heeft een waarschuwing gekregen. Als het nog een keer uit de hand loopt, kan het terrein voor twee weken afgesloten worden.

Doorloopevenement

"We zullen het evenement alle drie de dagen zeer kritisch volgen, maar het gaat in dit geval wel om een ander soort publiek dan bij het vorige evenement", aldus een woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Evenementen mogen doorgaan, zolang er sprake is van 'doorloop van het publiek', zodat mensen niet te dicht op elkaar komen te staan. Dat is bij de 'EV Experience' het geval en de organisator heeft aan kunnen tonen dat hij er voldoende aan doet om de veiligheid te kunnen waarborgen. De gemeente en Veiligheidsregio bepalen uiteindelijk hoeveel publiek er welkom is op het evenement.

"We gaan er vanuit dat er per uur niet meer dan 140 bezoekers aanwezig zijn. En gezien de grootte van het terrein zou er dan genoeg ruimte voor iedereen moeten zijn. De organisatie kijkt nog of het mogelijk is om met tijdslots te gaan werken", aldus de woordvoerder.

De 'EV Experience' begint alle drie de dagen om tien uur en eindigt om vijf uur. Bezoekers kunnen onder meer een rondje over het circuit racen in de allernieuwste elektrische auto's.