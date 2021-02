Burgemeester verbiedt 'met pijn in hart' sleeën vanaf Kopje van Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Burgemeester Elbert Roest heeft tot zijn spijt moeten besluiten een traditie in Bloemendaal bij veel sneeuwval dit jaar niet toe te staan. Op zijn facebookpagina laat hij weten dat volgende week het Kopje van Bloemendaal níet afgezet zal worden om de kinderen uit de buurt de gelegenheid van de hoge heuvel af te glijden.

"Ik ken de verhalen over spontane koek en zopie vanuit de buurt", schrijft burgemeester Roest. En ondanks dat hij zich realiseert dat sommige kinderen deze sneeuwpret nog nooit hebben kunnen ervaren, heeft hij in overleg met de Veiligheidsregio besloten dit jaar het Kopje dit jaar wel sneeuwvrij te maken. Voglens de politie, GGd en de brandweer is het een onoverzienbaar riscio dat er heel veel mensen op afkomen. "En de wet verbiedt samenscholing."

Roest is zich ervan bewust dat deze beslissing bij een aantal inwoners onbegrip oproept. "Maar uit oogpunt van volksgezondheid kan ik niet anders dan dit evenement, met pijn in mijn hart, verbieden."



Ondertussen heeft PWN, de beheerder van de Kennemerduinen, ook laten weten het parkeerterrein bij ingang Koevlak de komende weekenden af te sluiten in verband met de verwachtte grote drukte.