Gemeenten maken zich zorgen over corona op natuurijs

NOORD-HOLLAND - Waar met de naderende vrieskou bij menig Noord-Hollander de schaatskoorts toeneemt, zijn veel gemeentes juist op hun hoede. Ze vrezen dat hordes schaatsers het natuurijs opzoeken en nemen daarom maatregelen of peperen de coronaregels er nog maar eens in.

"Doodziek", zegt ijsmeester Jan Koene uit Jisp er van te zijn. De natuurijsbanen mogen gewoon open, maar Koene ziet de echte schaatspret bij voorbaat in het water vallen. "We mogen niets doen en organiseren van de gemeente." Schaatswedstrijden en toertochten zijn namelijk niet toegstaan. Ook kleedkamers en kantines van ijsverenigingen blijven dicht.

Volgens Koene worden activiteiten van ijsclubs gezien als evenementen en mogen ze daarom niets voorbereiden. "Zodra we iets willen klaarzetten, dan trekken we te veel mensen aan. Dat kan nu niet met corona. We mogen niets doen, dus dan gaan we ook geen banen klaarmaken."

Hij verwacht dan ook dat het aankomend weekend een chaos gaat worden. "Iedereen gaat massaal het natuurijs op. Ik hoop dat het goed gaat aflopen." Omdat er ook een laag sneeuw gaat vallen, kan dit volgens hem namelijk voor gevaarlijke situaties zorgen. "Ik vind het heel moeilijk, maar we moeten het maar afwachten allemaal."

Maatregelen door gemeentes

De gemeente Gooise Meren en de schaatsverenigingen daar ontmoedigen het schaatsen op natuurijs. Schaatsbond KSNB heeft voor gemeenten een 'handreiking Schaatsen op natuurijs' opgesteld. Daarin staat wat wel en niet mogelijk is binnen de coronamaatregelen, mocht er komende week daadwerkelijk een goede laag ijs komen te liggen.

"Recreatief schaatsen op natuurijs wordt door gemeenten en schaatsverenigingen binnen de regio ontmoedigd", aldus de gemeente. Het schaatsen op natuurijsbanen zal wel mogelijk zijn, als de bezoekersstromen gereguleerd worden. Daarnaast zullen er in de regio Gooi en Vecht geen 'voorbereidingshandelingen' getroffen worden om het natuurijs zo goed mogelijk te maken.

Buitensport

Ook de gemeenmte Haarlemmermeer gaat inwoners wijzen op mogelijke drukte op het natuurijs. "We kunnen het niet verbieden, want het is een buitensport", vertelt woordvoerdster van de gemeente Haarlemmermeer, Petra Faber.

In Amstelveen kunnen de Amstelveners aankomende week niet meer genieten van hun jaarlijkse landijsbaan. "De ijsbaan met koek-en-zopie is een evenement, dus het gebeurt niet", kreeg ijsmeester Bob Schrage te horen van de gemeente. Door het sluiten van de landijsbaan, verwacht Jan Bolt van Schaatsvereniging De Poelster dat inwoners massaal naar De Poel gaan. "Soms ligt het ijs open en soms ligt het dicht en als er dan ook wind bijkomt dan ontstaan er windwakken en dan is het een hele onveilige plek om te schaatsen", legt Bolt uit.