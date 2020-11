Ook Bussumse schaatsbaan slaat door coronamaatregelen een jaartje over

De aangescherpte coronamaatregelen maken het de organisatie van Bussum op IJs onmogelijk om komende winter gewoon een schaatsfeestje te houden. "We hebben uiteraard alle opties bekeken om het organiseren van een ijsbaan in afgeslankte vorm toch door te kunnen laten gaan. We zagen tot begin vorige week nog steeds mogelijkheden", laat de organisatie weten.

De beperkingen die de nieuwe coronamaatregelen veroorzaken en het nog altijd hoge aantal besmettingen zorgen er voor dat Bussum op IJs het onverantwoord vindt om toch een schaatsbaan neer te zetten. "De veiligheid en gezondheid van iedereen staan immers voorop."

Eerder besloten de organisaties van de schaatsbanen in Laren en Nederhorst den Berg al om een jaartje over te slaan vanwege het coronavirus. De organisatie van Nederhorst on Ice besloot dat zelfs afgelopen zomer al. Bussum op IJs laat nu weten dat het nog gemotiveerder is om volgend jaar wel weer een schaatsbaan neer te zetten en er een groot feest van te maken.