Streep door Laarder winterfeestje: 'coronaproof' schaatsbaan blijkt niet mogelijk

De organisatie heeft de afgelopen tijd achter de schermen druk nagedacht en gekeken of er opties zijn om het feestje in aangepaste vorm toch door te laten gaan, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. "Helaas kwamen wij keer op keer op een teleurstelling uit", zo laat men weten. De organisatie wijst op de ontwikkelingen rondom het coronavirus, het groeiende aantal besmettingen en de onzekerheden omtrent de aangescherpte maatregelen voor sport en horeca.

De schaatsbaan en het eettentje staan al jaren op de Larense Brink en trekken elk jaar vele bezoekers. Wat de organisatie betreft wordt dit jaar een noodgewongen tussenjaar zonder schaatsbaan. "Een ding weten we zeker: in 2021 zijn wij er weer en doen wij er alles aan om een enorm gezellige editie van Winter Village neer te zetten."

Andere schaatsbanen

De Laarder schaatsbaan is niet de enige in de regio die dit jaar niet doorgaat. Afgelopen zomer besloot Nederhorst on Ice al een jaartje over te slaan vanwege het coronavirus. Of de schaatsbaan in Bussum er dit jaar wel gewoon staat, is nog niet bekend. Het evenement staat vooralsnog wel gewoon op de agenda.