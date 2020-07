Deze winter geen schaatsbaan Nederhorst den Berg door corona: "We hebben slapeloze nachten gehad"

NEDERHORST DEN BERG - Slecht nieuws voor schaatsliefhebbers uit Nederhorst den Berg: er staat komende winter geen schaatsbaan in het dorp. Nederhorst on Ice gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. De organisatie vindt het risico te groot. "Na een aantal slapeloze nachten en overleg met een aantal vrijwilligers hebben we moeten besluiten om eenmalig Nederhorst on Ice niet door te laten gaan", schrijft de organisatie.