Weerjunk Jos in de ban van voorspelde kou: "Maar betwijfel de ijskwaliteit"

KORTENHOEF - De grafieken en tabellen staan urenlang open op de computer van Jos Werkhoven. Het extreme winterse weer dat voor de deur staat houdt hem al dagen in de greep. "Ik ben continu even aan het kijken: wat gebeurt er nou."

Dat doet Jos met de nodige kennis in zijn achterzak. "Ik bestudeer al bijna twintig jaar het weer hier in de omgeving." In zijn achtertuin staat dan ook apparatuur om te bekijken hoe de situatie nu is. "Daarmee kan ik niet voorspellen, maar wel goed meten. Het is leuk om te zeggen dat er vorst aan komt, maar het is nog leuker om te zeggen dat het vannacht acht graden gevroren heeft. Dan weet je tenminste dat het ook werkelijk zo is gebeurd."

Het voorspellen doet hij dan ook met de cijfers van grote meteorologische diensten als het KNMI, die hij nauwlettend in de gaten houdt. "Die gegevens zijn allemaal openbaar." Dus neemt hij ons mee langs de voorspellingen voor komend weekend. "Kijk eens even, je ziet meteen dat het ongelofelijk veel gaat sneeuwen", reageert hij enthousiast. "In onze omgeving is dat ongeveer tien, twintig, misschien wel dertig centimeter."

Beetje schaatsijs?

"We worden geconfronteerd met echt winterweer. Je zult het merken als je zondag buiten komt, potverdorie. Dan staat er stevige wind en dan is -5 graden, maar dan is de gevoelstemperatuur denk ik dik onder de -10." Dan zou je denken dat de schaatsen direct van zolder kunnen worden gehaald, maar Jos zet daar wel een kanttekening bij. "Ik vermoed dat de ijskwaliteit wat minder zal zijn."

Dat komt volgens Jos door de stevige wind. "Rond de wadden wordt het misschien wel windkracht 8 en ook hier zal het stevig waaien. Dat is niet gunstig voor ijsvorming, maar misschien heb ik het wel helemaal mis."

Bekijk hieronder hoe Jos naar de voorspellingen voor de komende week kijkt. Tekst loopt door onder video.