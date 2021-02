Winterzwemmen nieuwe trend: ook met sneeuw en ijs wordt er gezwommen

OVERVEEN/VOLENDAM - Steeds meer mensen duiken ook met lage temperaturen in de natuur het water in. Het lijkt een nieuw trend te worden in Noord-Holland: winterzwemmen. Zo wordt er dagelijks gezwommen in het duinmeertje 't Wed in Overveen. Ook in Volendam springen fanatiekelingen met dit koude weer in het IJsselmeer. Toch raadt de Reddingsbrigade het winterzwemmen ten zeerste af voor mensen die er niet voor getraind zijn.

Ada en Coby zwemmen in de winter in Het Wed in de Kennemerduinen - NH Nieuws

"Het is alleen weggelegd voor zwemmers die er gewend en getraind voor zijn", vertelt Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade. "Eerlijk gezegd zien wij nog niet dat het een nieuwe trend aan het worden is. We weten dat er mensen zijn die dagelijks in koud water zwemmen, maar dat zijn mensen die daar aan gewend zijn." Voor Haarlemmer Jan Soomer is het dagelijkse kost. "Gewoon goed blijven uitademen en dan kan je alles aan", vertelt Soomer aan de rand van duinmeertje 't Wed in Overveen. Dat het de komende dagen flink gaat vriezen en sneeuwen, daar maakt Jan zich niet zo druk om. "Er lag hier vorige week al een laagje ijs, maar het water is dan niet veel kouder dan nu hoor, dat is het grappige. Alleen de wind kan misschien wel vervelend gaan aanvoelen." Wak hakken In Volendam kunnen ze niet wachten totdat er een laagje ijs op de Gouwzee te vinden is. "Stel dat we hier straks een wak moeten hakken. Dat zou het ultieme toppunt zijn", vertelt zwemmer Jan Steur. Het water is er nu amper 3 graden, maar dat weerhoudt de Volendammers niet om een frisse duik te nemen in de Gouwzee. Nu bijna alle sportscholen en zwembaden dicht zijn, snapt de Reddingsbrigade dat er mensen andere manieren zoeken om toch aan beweging te komen. "Mensen die nu denken: ik ga ook buiten zwemmen, lopen echt een risico", zegt Zeilstra woordvoerder van de Reddingsbrigade. "Je moet het echt opbouwen en er niet zomaar in één keer inspringen. Wie in koud water 'duikt' moet zich van de risico's bewust zijn. Als heftige reactie kan een 'cold shock response' ofwel koudeshock optreden."

"Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek. Dus ga niet alleen het water in", volgens Zeilstra. Aan de veiligheid wordt ook zeker gedacht bij de winterzwemmers in Noord-Holland: in de winter gaat er nooit iemand alleen het koude water in. "In de zomer zwem ik hier wel eens alleen, maar in de winter doen we het samen. Veiligheid staat voorop" zegt Steur uit Volendam. Ook Soomer uit Haarlem benadrukt dat je nooit alleen het koude water in moet gaan. "Voor de veiligheid natuurlijk, maar ook om elkaar te motiveren en het saamhorigheidsgevoel."

