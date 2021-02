Volendammers zwemmen ook in de winter lekker door: "IJsselmeer gooien ze niet dicht"

VOLENDAM - Het water is amper drie graden, maar dat houdt Jan Keizer en zijn vrienden niet tegen om een frisse duik te nemen in de Gouwzee. "Een opkikker na de middagdip van vier uur", zegt Keizer lachend nadat hij zijn duik heeft genomen.

Sinds vorige winter gaan de Volendammers er geregeld op uit om een duik te nemen. Inmiddels zijn er al negentien man lid van van de Whatsappgroep waarin ze afspreken. Keizer: "In Volendam is het ons kent ons. Op een gegeven moment zie je iemand lopen met korte broek en shirt met korte mouwen, midden in de winter. Dan denk je: hé, hij vindt het ook leuk! Dan leer je elkaar kennen."

De zwemmers zijn vaker in het water te vinden omdat veel leuke dingen wegvallen, zegt Steur. "Er kan zowat niks meer. Maar het IJsselmeer gooien ze niet dicht, dat blijft lekker open. We hebben een groot zwembad in de achtertuin, laten we daar gebruik van maken toch?"

Veiligheid

Aan de veiligheid wordt ook gedacht: in de winter gaat er nooit iemand alleen het koude water in. Steur: "In de zomer zwem ik hier wel eens alleen, maar in de winter doen we het samen. Veiligheid staat voorop. Je kan bijvoorbeeld kramp krijgen tijdens het zwemmen. We willen toch weer veilig aan de kant komen."

Als er straks sneeuw ligt, zien we Keizer en consorten dan weer? "Het is wel de bedoeling", lacht de fanatiekeling. Hij denkt zelfs verder: "Stel dat we hier straks een wak moeten hakken. Dat zou het ultieme toppunt zijn."