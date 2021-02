Buitenbad De Crommenije weer open, zwemmers enthousiast

"Het gaat coronaproof", zegt Slegers die na zijn duik een badjas heeft aangetrokken. "Ook de GGD heeft meegekeken. We hebben gezegd: als het niet coronaproof kan gaat het niet. We hebben ervoor gekozen om een pad aan te leggen buiten het gebouw om. Het is buiten omkleden, en na het zwemmen gelijk weer aankleden en thuis weer onder de warme douche."

De animo om te zwemmen - ook al is het buiten amper zeven graden - is groot. Dat zal ook komen omdat het water verwarmd is, de damp komt er vanaf. Een zwemster zegt vlak voordat ze het water ingaat: "Dit is heerlijk zwemmen, het is twintig en een halve graad hoorde ik. Ik zwem drie keer per week en meestal in koud water. Ik krijg hier een beetje een saunagevoel bij, haha. Een mooi uitstapje."

Het verantwoordelijke Sportbedrijf Zaanstad houdt het weerbericht nauwlettend in de gaten. "We blijven constant monitoren dat het veilig is hier", zegt directeur Ivonne van Tuijl. "Mocht het te gevaarlijk zijn dan sluiten we het bad, maar met een beetje sneeuw moet het prima kunnen."

Durven

Het enthousiasme rondom het De Mirandabad in Amsterdam dat in december gewoon open bleef ontging veel Zaankanters niet, merkte wethouder Slegers. "Toen we hoorden: 'waarom kunnen wij dat niet?' hebben we in Zaanstad gekeken of dat hier mogelijk is. Uiteindelijk moet je ook af en toe dingen durven. Zeker in coronatijd, mensen zijn het binnen zitten een beetje zat."

Het bad is zeven dagen per week open. Reserveren is wel noodzakelijk, dat kan via deze link.