't Wed populair onder winterzwemmers: Jan Soomer krijgt er geen genoeg van

BLOEMENDAAL - "Gewoon goed blijven uitademen en dan kan je alles aan", vertelt Jan Soomer aan de rand van duinmeertje 't Wed in Overveen. Dagelijks duikt de Haarlemmer hier het koude, heldere water in om zijn gezondheid een 'boost' te geven. En dat doet hij niet alleen, want vooral in de weekenden zijn hier heel wat winterzwemmers te vinden.

Vandaag neemt hij met de leden van zijn spinningklas, allemaal dames, een frisse duik in het duinmeertje. Opvallend is dat er in 't Wed ook vooral vrouwen rondzwemmen. "Die zijn nou eenmaal wat stoerder dan mannen", lacht Jan. Hij heeft een thermoskan met thee en stroopwafels klaarstaan voor de 'naborrel'.

Dat het de komende dagen flink gaat vriezen en sneeuwen , daar maakt Jan zich niet zo druk om. "Er lag hier vorige week al een laagje ijs, maar het water is dan niet veel kouder dan nu hoor, dat is het grappige. Alleen de wind kan misschien wel vervelend gaan aanvoelen."

Hij geeft Hester Misset instructies als ze 't Wed inloopt. Ze is er voor de eerste keer bij. "Ik heb slecht geslapen, want ik heb het gevoel dat ik een hartaanval ga krijgen", lacht ze. Maar als ze eenmaal het water uit is en warme thee in haar handen heeft, is ze opgelucht en enthousiast. "Het was wel even spannend, maar het is geweldig. Ik kan nu de hele wereld aan."

"Op een zaterdag duiken er misschien wel honderd mensen het water in", vertelt Jan. "Doordeweeks komen mensen zelf tijdens de lunchpauze." Hij benadrukt dat je nooit alleen het koude water in moet gaan. "Voor de veiligheid natuurlijk, maar ook om elkaar te motiveren en het saamhorigheidsgevoel."

Jan zijn sportvriendinnen wandelen ook makkelijk het koude water in. "Zeker in deze periode is het heel fijn om te doen. Je loopt de hele dag te stuiteren, het gelukshormoon komt omhoog en je hebt het gevoel dat je de hele wereld aankan", aldus Dorien van Rietbergen.

"Ik zit in het Wereldkoor Haarlem en een aantal vrouwelijke leden deed al aan winterzwemmen. Dat inspireerde me, ik ben een keer meegegaan en sindsdien ben ik verslaafd", vertelt Jan. Omdat hij dagelijks het water ingaat, heeft hij minder last van de kou. "Als je gewoon rustig blijft ademen en je daarop blijft focussen, dan is het geweldig. Je wordt heel kalm en raakt in een soort 'zen-modus'. Je lichaam gaat werken en dat geeft uiteindelijk enorm veel energie."

Inmiddels verzamelen zich ook een paar mannen bij 't Wed. "Alleen vrouwen die hier duiken? Nee, dat is onzin hoor", vertelt een winterzwemmer. Benieuwd naar 'de energieboost' nemen we zelf dan ook maar even een duik. Jan doet even voor hoe je moet ademen en vervolgens gaan we het koude water in.

De kuiten schieten in een kramp, maar dat schijnt er allemaal bij te horen. Het lichaam begint langzaam te wennen aan de kou en gaat tintelen. "Zie je, niks aan de hand", zegt Jan, die in het water dobbert alsof hij voor de kust van Thailand zwemt. Je voelt je een beetje 'high' als je het water uitstapt en krijgt inderdaad het gevoel dat je meer energie hebt. "En nu snel aankleden, anders krijg je het wél echt te koud", aldus Jan, die een stroopwafel en een beker thee aanreikt. Om die met bibberende handen naar binnen te krijgen, is misschien nog wel het moeilijkste vandaag.