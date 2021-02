Henk en Hanja beginnen particuliere voedselbank voor gezinnen in nood

SCHOORL - Er zijn gezinnen waarbij de nood door de coronacrisis heel hoog is en daarom zijn Henk en Hanja Jong een voedseluitdeelpunt begonnen in hun achtertuin. Hanja: "Dat klinkt wat vriendelijker dan een voedselbank." De eerste acht goed gevulde pakketten met voedsel zijn inmiddels uitgedeeld.

"Ik doe het voor de gezinnen met kinderen die het nu heel zwaar hebben", vertelt Hanja. Toen ze hoorde hoe hoog de nood is bij sommige dorpsgenoten, bedacht ze zich geen moment. "Door onze stichting Enjoy heb ik goede contacten met de voedselbank in Langedijk. Ik wil niet dat mijn buurtgenoten hun huis moeten verkopen omdat ze geen geld meer hebben om te eten."



Met hun stichting runnen Hanja en haar man Henk een kringloopwinkel in Heerhugowaard. Die hebben ze opgezet om minima en vluchtelingen te helpen. Mede door hun christelijke levensovertuiging is voor hen het voedseluitdeelpunt een logische stap. Daarbij geven ze aan dat ze zijn gepensioneerd. "We hebben zowel de tijd, de ruimte als goede contacten."

Middenstand in nood

Hanka: "Schoorl staat te boek als een rijk dorp, maar ook hier wonen mensen die op dit moment de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Het zijn nu ook middenstanders die het heel erg moeilijk hebben en in nood verkeren. Het steunpakket van de overheid komt soms te laat. "Er zijn mensen die echt op het punt staan hun huis te verliezen. Voor hen kom ik in actie."





Acht gezinnen met in totaal negen kinderen hebben zich gemeld bij het voedseluitdeelpunt in de tuin van de familie. "Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze in een rij voor de poort staan", zegt Hanja. "Privacy is gewaarborgd. We maken een persoonlijke afspraak om het pakket op te halen."

Geen rommel

In een partytent worden de pakketten voor deze week goed gevuld. Het fietsenhok is omgetoverd tot voorraadschuur. Hanja: "Er gaat geen rommel in de pakketten. Het gaat om mooie merkproducten en verse groenten en fruit van de voedselbank Langedijk."



De tent in de tuin is tijdelijk, maar het voedseluitdeelpunt zou wel eens kunnen blijven, denkt ze. "Het liefst zouden we in Schoorl ook beginnen met wat we in Heerhugowaard hebben. Daar geven we niet alleen voedsel, maar ook kleding weg. We zijn al op zoek naar een ruimte om dit te kunnen regelen."