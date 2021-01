Gooise voedselbank ziet veel meer mensen door coronacrisis: stijging van 15 procent

De Voedselbank Gooi en Omstreken zag het afgelopen jaar zeker 15 procent meer huishoudens een beroep doen op hulp. "Met de lockdown en de financiële gevolgen daarvan voor een grote groep in onze samenleving, wordt een verdere stijging van dit aantal verwacht", stelt de Gooise voedselbank.

Voedselbanken verwachten landelijk dat het aantal mensen dat gebruik moet maken van de diensten het komend jaar met 50 procent gaat stijgen. De stijging verschilt per regio. Het is niet voor het eerst dat de Gooise voedselbank aan de bel trekt: aan het begin van de coronacrisis zag de voedselbank al snel dat meer mensen een aanvraag voor een voedselpakket deden.

Problemen voor voedselbank

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar ook flinke sporen nagelaten voor de voedselbank zelf. Vaste vrijwilligers konden niet meer komen helpen, omdat ze tot de risicogroep behoorden. Een ander groot probleem was de kleiner wordende aanvoer van levensmiddelen. Er werd veel minder voedsel gedoneerd, door mensen zelf maar ook bijvoorbeeld door supermarkten en de horeca.

Gooise gemeenten moesten flink de portemonnee trekken om de voedselbanken door de crisis te helpen. "Gelukkig hebben we het gered dankzij onze vrijwilligers, sponsoren, de gemeenten en de vele mensen die spontaan aanboden om te helpen. Daardoor waren we in staat om toch iedere week een gevuld voedselpakket uit te delen aan onze cliënten", aldus de Voedselbank Gooi en Omstreken.

