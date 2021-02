Deze aangelijnde hondjes zijn nog in de race voor de titel 'allerleukste'

De aanlijnplicht-campagne van Staatsbosbeheer start op 1 maart omdat het broedseizoen voor vogels dan begint in het Schoorlse bos. Loslopende honden kunnen de dieren erg verstoren. "In de duinen broeden vogels als de houtsnip en nachtzwaluw op de grond. Honden die dicht langs hun broedplek lopen, kunnen de aanstaande ouders verjagen", aldus boswachter Samuella van Deutekom op de website.

"Alleen de geur die de honden achterlaten kan al genoeg zijn. Ook voor vossen, marters en konijnen is de rust in deze periode extra belangrijk." Alleen tussen september en maart mogen honden los in het duingebied. De winnende hond krijgt een professionele fotoshoot en zal op banners in het gebied te zien zijn.