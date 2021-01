Boswachters zoeken 'leukste hond' voor aanlijnplichtcampagne

SCHOORL - Staatsbosbeheer is op zoek naar de leukste hond van Schoorl als boegbeeld voor een nieuwe aanlijnplichtcampagne voor de Schoorlse Duinen. Alleen tussen september en maart mogen honden los in het duingebied. Om aandacht te vragen voor de aanlijnplicht per 1 maart willen de boswachters dit jaar extra groot uitpakken. Ze hebben daar dus de allerleukste hond van Schoorl voor nodig die breeduitgemeten op een banner komt te staan.

Volgens de boswachters is de Schoorlse Duinen een prachtige plek om je hond uit te laten, maar mogen honden maar de helft van het jaar in bepaalde delen van het natuurgebied loslopen. Tijdens het broedseizoen, vanaf 1 maart, moeten ze aan de lijn, omdat ze anders de aanstaande ouders of nesten verstoren.

Om hondenbezitters hier op een opvallende manier aan te herinneren, start Staatsbosbeheer een voorjaarscampagne. Hiervoor zoeken de boswachters de leukste aangelijnde hond van Schoorl als boegbeeld.

Tot 31 januari kan iedereen een foto van zijn of haar hond insturen, en vertel daarbij ook waarom jouw hond de leukste van Schoorl is. De winnende hond krijgt een professionele fotoshoot. Meer informatie is te vinden op de website van de Schoorlse Duinen.