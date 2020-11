Samuelle (29) bemachtigde haar droombaan: boswachter in het mooiste duingebied

SCHOORL - "Kijk dan, hier wil iedereen toch werken", zegt Samuelle van Deutekom al wijzend naar de weidse natuur in de Schoorlse Duinen. De Hilversumse is sinds vorige maand de kersverse boswachter van het bos- en duingebied. Een droombaan, maar ook een uitdagende klus. In Schoorl woedt al jaren een discussie over bomenkap. En dat dossier komt nu ook op haar bord.