Vergunning aangevraagd voor zonnepark, windmolens in zuiden van gemeente onderzocht

De Regionale Energie Strategie is onderdeel van het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is ondertekend. Het akkoord behelst honderden plannen. Om die uit te voeren is Nederland opgedeeld in verschillende regio's. Per regio wordt gekeken welke projecten er mogelijk zijn om bij te kunnen dragen aan de afspraken.

Haarlemmermeer is opgenomen in de regio Noord-Holland Zuid. De gemeente wil niet alleen energie besparen, maar ook stroom opwekken. Een windmolenpark in het zuiden van de gemeente en een zonnepark net buiten Zwanenburg zouden genoeg moeten zijn. Voor laatstgenoemde hebben vier boeren hun land beschikbaar gesteld en een vergunning aangevraagd.

Financiële basis

Het gaat om de boerenfamilies Bos, Van Elderen, Vlasveld en Van Beem. De grond van de boeren valt precies binnen het zoekgebied van de gemeente. Zij zien het plan wel zitten. "Ten eerste vraagt de maatschappij steeds meer dat wij onze bedrijven blijven verduurzamen. De tweede reden is dat een zonnepark ons een financiële basis naast ons bedrijf geeft", vertelde Arwin Bos in november al aan NH Nieuws. De boeren zijn eigen exploitant van het zonnepark.

Maar dat de boeren hun grond beschikbaar hebben gesteld, schiet bij de Kerngroep tegen het Zonnepark in het verkeerde keelgat. De groep vertelt eind november niet tegen duurzame energie te zijn, maar wel tegen de omvang van dit initiatief langs de A9, vlakbij Zwanenburg: "Onze voornaamste bezwaren zijn niet per se of je het ziet of niet, maar dat het daar überhaupt twintig jaar ligt. Dat heeft impact op het gebied. We zijn bezorgd over verdere effecten."

"In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen", vertelt Arwin Bos vandaag. "Zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot en het dorp mag hier zelf invulling aan geven. Dit kan worden bekostigd uit het Omgevingsfonds", vertelt Bos. Op 18 februari wil hij meer vertellen over dit fonds.