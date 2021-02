Man aangehouden voor aanrandingen in winkels in Purmerend

PURMEREND - De politie heeft gisteren een 27-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden op verdenking van aanranding van meerdere vrouwen. Dit gebeurde begin dit jaar in verschillende winkels in Purmerend. De politie benadrukt dat deze verdachte niets te maken heeft met de aanrander die gezocht wordt in Alkmaar .

De zedenpolitie startte een onderzoek nadat meldingen waren binnengekomen van vrouwen die in winkels in Purmerend werden lastiggevallen door een onbekende man. De man randde de vrouwen aan tijdens het passeren in nauwe doorgangetjes van winkels. Om wat voor winkels het ging wil de politie niet zeggen. Inmiddels hebben meerdere vrouwen aangifte gedaan.



De zedenpolitie heeft de 27-jarige man gisterochtend opgespoord, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij is ingesloten voor nader onderzoek en zal morgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank Noord-Holland die een beslissing zal nemen over zijn voorlopige hechtenis.

Billenknijper

"Deze verdachte heeft niets te maken met de aanrandingen in Alkmaar", vertelt politiewoordvoerder Felicity Bijnaar. In de regio Alkmaar zijn begin dit jaar minimaal 29 vrouwen op verschillende locaties bij hun billen gegrepen, terwijl ze in hun eentje aan het wandelen of hardlopen waren.

"Naar de aanrander in Alkmaar wordt nog gezocht", zegt Bijnaar. Wel hebben ze deze verdachte in beeld nadat hij in het centrum van Alkmaar een vrouw bij haar billen greep. Tot nu toe heeft politie vijf tips binnengekregen over de billenknijper van Alkmaar.