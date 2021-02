Drie mensen teelden hennep in huis en schuur en zijn op heterdaad aangehouden

Dankzij meerdere meldingen besloot de politie een kijkje te nemen op het adres aan de Rijksweg in Julianadorp. Daar bleek in een schuur achter het huis een droogruimte te zijn gemaakt met henneptoppen, inclusief een werkende hennepplantage.

Hennep op kleding

Toen werd aangeklopt bij het huis, deed een vrouw open die op haar kleding hennepresten had zitten. Ze werd gelijk aangehouden. In het huis bleek nog een knipruimte te zitten waar een man en de andere vrouw bezig waren. Zij konden daarop ook direct mee naar het bureau.

In het huis zaten nog eens twee hennepkwekerijen. Er zijn in totaal 100 planten, 3 kilo toppen en ruim een kilo knipafval en apparatuur aangetroffen in beslag genomen. Zoals wel vaker het geval bij hennepkwekerijen, bleek ook hier stroom te worden afgetapt.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hennepkwekerijen ontruimd.