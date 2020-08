Politie ontmantelt op twee plekken hennepkwekerij in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON - Op twee plekken in de gemeente Hollands Kroon heeft de politie gisteren een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. In beide gevallen bleek de kwekerij niet meer actief in gebruik te zijn, en waren de hennepplanten zelf al geoogst.

In Slootdorp was de politie naar een loods aan de Wierweg gegaan, nadat iemand had gemeld dat diegene daar een duidelijke wietlucht had geroken. In het pand zat inderdaad een kwekerij, al was die kennelijk al een tijdje niet meer gebruikt. Er konden namelijk zo'n 400 hennepplantjes worden gekweekt, maar gisteren waren deze er niet meer.

Wel kon de politie zien dat de kwekerij eerder was gebruikt. Er werd bovendien stroom afgetapt. Alle spullen zijn meegenomen en er wordt onderzocht wie de loods huurt.

Afzuigslangen

Tegelijkertijd werd in een woning aan de Mekkenstuinweg in Hippolytushoef een hennepkwekerij ontdekt. Hier werden afzuigslangen gezien bij de voordeur en een dakraam. Al snel werd duidelijk dat ook hier geen werkende kwekerij meer zat: er werden onder meer wat verdroogde planten gevonden en restanten van apparatuur, lampen en jerrycans.

Ook hier is alles in beslag genomen. De eigenaar van het huis zal worden verhoord. Het Wieringernieuws hoorde van een buurman dat er nog niemand was aangehouden.