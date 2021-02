Brandstichting uitgesloten bij brand nieuwe elektrische bussen Connexxion

HAARLEM - Bij de brand van afgelopen december, waarbij vier nieuwe elektrische bussen van Connexxion in de as werden gelegd, blijkt geen sprake van brandstichting. Dat concludeert Connexxion op basis van voorlopige uitkomsten van het lopende onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De afgelopen weken is uitgebreid onderzoek gedaan door deskundigen van politie en brandweer, door experts van de verzekeringsmaatschappijen van Transdev/Connexxion en door de leverancier van de bussen. Daaruit blijkt dat er geen sprake is geweest van brandstichting. De vraag was of de brand is aangestoken of dat de oorzaak te maken heeft met een fout in de bussen zelf.

Het onderzoek loopt nog, maar inmiddels staat al wel vast dat de brand in één bus is ontstaan, waarna deze is overgeslagen naar de andere voertuigen. Uit verder onderzoek is gebleken dat het ontstaan van de brand in de betreffende bus op zichzelf staat en dat er geen reden is om te verwachten dat dit ook bij andere bussen kan gebeuren.

Bussen toch de weg op

De inzet van de nieuwe bussen was vanwege de onbekende oorzaak van de brand eerder uitgesteld uit voorzorg. Deze week is Connexxion op basis van de voorlopige conclusies toch begonnen met het in gebruik nemen van de bussen.

De verwachting is dat de (eind)rapportages vanuit de experts de komende weken beschikbaar komen.