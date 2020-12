Miljoenenschade door busbrand bij Connexxion: "Het waren splinternieuwe bussen"

Bij daglicht is de enorme schade aan de bussen goed te zien. Tekst gaat verder na de foto.

"Deze bussen werden hier klaargemaakt", legt De Ruiter uit. "Dat betekent dat apparatuur, beeldschermen, camera's en onze boordcomputers hier werden ingebouwd. We hebben geen idee wat de oorzaak van de brand is. Er wordt onderzoek gedaan door politie, brandweer en technische recherche om te achterhalen wat de precieze oorzaak is."

De nieuwe elektrische bussen met een waarde van 400.000 euro per stuk zouden op 3 januari volgend jaar in de nieuwe dienstregeling in de regio Schiphol worden ingezet.

Volgens de De Ruiter komt de dienstregeling niet in gevaar: "Wij gaan deze vier bussen natuurlijk wel missen, maar we hebben voldoende bussen in ons bedrijf."

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.