Nieuwe elektrische bussen Connexxion uit voorzorg aan de kant na grote brand in remise

HAARLEM - De nieuwe, elektrische bussen van Connexxion blijven voorlopig uit voorzorg aan de kant. Het onderzoek naar de brand van vorige maand, waarbij vier elektrische bussen volledig uitbrandden, is nog niet afgerond. Daardoor is het niet bekend of de bussen veilig zijn.

Connexxion zou de twintig bussen vanaf 3 januari laten instromen in het rooster. Maar op 12 december brandden vier nieuw aangekochte bussen volledig uit in de stalling van Connexxion in Haarlem.

De vraag is of de brand is aangestoken of dat de oorzaak te maken heeft met een fout in de bussen zelf. Als het gaat om een fout in de bussen zelf, dan zou dat kunnen betekenen dat de bussen niet veilig zijn. Helaas is het onderzoek van de politie, brandweer en technische recherche nog niet afgerond en kan de veiligheid nog niet worden vastgesteld. Daarom heeft Connexxion besloten de inzet van de bussen uit te stellen.

Grotere order

De bussen die in Haarlem staan, zijn onderdeel van een grotere bestelling van 111 bussen voor regio Amstelland-Meerlanden en hebben een waarde van 400.000 euro per stuk. Het gaat om bussen van het merk Ebusco.

Het restant van de bestelling wordt gedurende het eerste en tweede kwartaal van 2021 geleverd. Het is nog onbekend of de volgende levering bussen ook aan de kant zal blijven.

De reiziger zelf merkt er overigens weinig van. Er wordt nu doorgereden met de huidige dieselbussen.