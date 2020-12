Felle brand verwoest vier bussen in Haarlem

De brand heeft vooralsnog geen directe gevolgen voor passagiers, vertelt een woordvoerder van Connexxion aan NH Nieuws. De bussen zouden in het nieuwe jaar in de dienstregeling worden ingezet.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn er geen gewonden gevallen. Alleen een chauffeur moest nagekeken worden omdat hij tijdens het redden van de overige bussen rook had ingeademd. Ook ging er een NL-Alert uit voor omwonenden die last van de rook hadden.

De woordvoerder van de Veiligheidsregio kan verder nog niks kwijt over de oorzaak van de brand. "Of er sprake is van brandstichting of dat het vuur is ontstaan door nachtelijke werkzaamheden moet verder onderzoek uitwijzen."