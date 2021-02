Bashir K. hoort vandaag straf voor wurgen zwangere vrouw en flatbrand

Flatbewoners van 48 omliggende appartementen moeten onverhoopt hun huis uit. Eenmaal beneden is de ravage goed zichtbaar. "Ik heb gezien dat de gevel eruit is gebarsten, en die ligt nu op mijn auto. Dus dat vind ik wel jammer." De man vertelt die avond dat er een gezin woont in de woning waar de explosie plaatsvond.

Het is 11 september 2019 als het aan de Rudolph Steinerstraat in Haarlem goed mis gaat. Die avond vindt er een explosie plaats in een van de flatwoningen in de straat. Er breekt brand uit.

"Dit kan toch niet zomaar een ongeluk zijn? Als het een gasexplosie zou zijn geweest, dan zou de keuken ook helemaal uitgebrand moeten zijn? Die is nog zo goed als intact", zegt een van de bewoners geschokt die dag.

De bewoner blijkt later gelijk te krijgen. De man die enkele uren na de explosie werd opgepakt, blijkt de destijds 44-jarige Bashir K. te zijn. Hij is de bewoner van de bewuste flat. Het lichaam dat de volgende dag in het appartement werd gevonden, blijkt dat van zijn zwangere vrouw te zijn. De identificatie van het dodelijke slachtoffer was volgens het OM lastig, vanwege de omstandigheden waarin ze was aangetroffen.

20 jaar cel

Meerdere zittingen in de rechtszaal volgen en de man wordt psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Twee weken heeft het Openbaar Ministerie op de meest recente zitting 20 jaar cel tegen Bashir K. geëist. De officier van justitie vindt bewezen dat hij zijn vrouw en ongeboren kind opzettelijk om het leven gebracht en daarna hun flat in brand heeft gestoken.

Bij de sectie bleek namelijk dat de vrouw om het leven is gebracht door geweld aan haar hals en al was overleden voordat de brand uitbrak. Ook was een brandbare stof op haar lichaam gevonden. Bashir K. blijkt diezelfde avond van de explosie bezine te hebben getankt in Cruquius. Hij nam de brandstof daarna mee naar huis om zijn vrouw en de woning in brand te steken, aldus het OM.