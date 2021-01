'Ajax huurt oud-AZ'er Idrissi van Sevilla en speelt in op vertrek van Promes'

AMSTERDAM - Ajax heeft een flinke slag op de transfermarkt geslagen. Volgens verschillende media huren de Amsterdammers Oussama Idrissi van Sevilla en speelt de club daarmee in op een mogelijk vertrek van Quincy Promes. De club heeft het nieuws nog niet wereldkundig gemaakt.

Idrissi verruilde afgelopen zomer AZ, voor een transfersom van twaalf miljoen euro, voor Sevilla. In Spanje komt de 24-jarige vleugelaanvaller echter weinig aan spelen toe en heeft tot nu toe slechts drie wedstrijden in de competitie achter zijn naam staan.

Promes

Ajax huurt Idrissi omdat Promes zo goed als zeker naar Spartak Moskou vertrekt. De Russische club is in vergaande onderhandeling met Ajax en heeft volgens verschillende media al een persoonlijk akkoord met Promes. De Amsterdamse club wil maandag zekerheid hebben over de transfer van Promes, anders gaat deze niet door.