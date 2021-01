'Ajacied Quincy Promes staat voor terugkeer bij Spartak Moskou'

Ajax lijkt Promes echter niet zomaar van de hand te willen doen. Zelfs niet als het gewenste bedrag op tafel zou komen. In eerste instantie zijn de Amsterdammers nog in afwachting van een officieel bod.

Russische media melden dat de transfer zich in de eindfase bevindt. De club is bereid om twaalf miljoen euro te betalen voor de middenvelder. De 47-voudig international van Oranje zou persoonlijk al rond zijn met Spartak, waar hij tussen 2014 en 2018 ook al speelde. Daar werd hij toen topscorer van de Premjer League en speler van het jaar.

Geschade reputatie

In zijn eerste seizoen bij Ajax was Promes een belangrijke schakel in de ploeg van Erik ten Hag. Dit jaar kampt hij met een vormdip en raakte hij onlangs in opspraak vanwege mogelijke betrokkenheid bij een steekincident in Abcoude.

Promes heeft in Amsterdam nog een doorlopend contract tot medio 2024.