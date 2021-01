Koploper Ajax grote winnaar van Super Sunday na winst bij AZ

Ajax-trainer Erik ten Hag moest flink puzzelen aan zijn opstelling. De Amsterdammers misten de geblesseerde Nico Tagliafico, die tegen Willem II met een oogblessure uitviel. Voor hem in de plaats speelde Lisandro Martinez. Devyne Rensch nam de plaats van Noussair Mazraoui in op de rechtsbackpositie en Perr Schuurs startte weer centraal achterin. AZ-trainer Pascal Jansen had voorafgaand aan het duel minder kopzorgen. Hij stuurde hetzelfde elftal als tegen Feyenoord (2-3 winst) het veld in.

Antony opent de score

AZ had in de beginfase moeite om de bal in de ploeg te houden. In de opbouw werd snel de bal richting Myron Boadu, die in de topwedstrijden de laatste tijd uiterst succesvol is, gespeeld. Door het slimme druk zetten had Ajax daardoor de overhand. Na veertien minuten leidde dat ook tot het doelpunt van Antony, die de bal fraai in de verre hoek krulde.

Karlsson drukt kopkansen de kop in

De enige speler van AZ die voor rust kansen creëerde was Jesper Karlsson. De Zweedse aanvaller kreeg na een halfuur spelen een uitgelezen mogelijkheid, maar kopte de bal recht op Ajax-doelman André Onana af. Vlak voor rust had Gudmundsson de hoek voor het uitkiezen, maar opnieuw kopte de aanvaller tegen Onana, die dit keer met een katachtige reflex redding bracht.

AZ trok naarmate de wedstrijd vorderde het initiatief wat meer naar zich toe. In het eerste kwartier na rust hing een doelpunt van de Alkmaarders dan ook in de lucht, maar opnieuw kon Gudmundsson de bal met het hoofd niet tegen de touwen werken. Ondanks dat AZ meer aanspraak op een doelpunt maakte, verdubbelde Davy Klaassen na een uur spelen op fraaie wijze de score. De middenvelder schoot een voorzet van Dusan Tadic uiterst beheerst met binnenkantvoet binnen: 0-2.

Uitlopen of aanhaken

Gezien het spelbeeld had AZ recht op een treffer, omdat het Ajax verder terugduwde en zelf makkelijker voetbalde. De ploeg van Pascal Jansen ging ook nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Onana bewees op een afstandsschot van Fredrik Midtsjö dat hij niet zomaar te kloppen is. Iets meer dan tien minuten voor tijd leek invaller David Neres het duel met een kopgoal in het slot te gooien, maar de VAR keurde het doelpunt wegens buitenspel af.

Aan de andere kant kreeg AZ via Boadu nog een uitgelezen kans om er een spannende slotfase van te maken. Na een slippertje achterin tussen Perr Schuurs en invaller Jurriën Timber kon de spits doorlopen, maar Boadu schoof de bal rakelings naast. Voor Gravenberch gold hetzelfde aan de andere kant. De Ajacied ging er na een glijpartij van Midtsjö vandoor, maar Teun Koopmeiners trok net op tijd aan de rem. In de blessuretijd besliste Neres de wedstrijd alsnog door de bal na een fraaie aanval achter Bizot te schuiven.

Super Sunday

Ajax zag eerder op de zondagmiddag concurrent PSV verliezen op bezoek bij Feyenoord (3-1). Gisteravond verspeelde Vitesse dure punten tegen laagvlieger RKC Waalwijk (1-1) en dus bedraagt de voorsprong van de Amsterdammers nu zeven punten op de Eindhovenaren en acht op de Arnhemmers.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi; Wijndal; Midtsjö, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson (Evjen/64), Karlsson (Aboukhlal/77), Boadu

Opstelling Ajax: Onana; Rensch (J. Timber/63), Schuurs, Blind, Martínez, Álvarez, Klaassen (Labyad/89), Gravenberch; Antony (Neres/75), Haller (Brobby/88), Tadic