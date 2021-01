Teleurgestelde Boadu mist scherpte bij AZ: "We krijgen drie honderdprocentkansen"

ALKMAAR - AZ is er zondagavond niet in geslaagd om het gat met koploper Ajax te verkleinen. Sterker nog, door de 0-3 nederlaag in de Noord-Hollandse derby staan de Alkmaarders inmiddels op een achterstand van maar liefst dertien punten.

Spits Myron Boadu baalt na afloop van de wedstrijd flink. "Dit is een pijnlijke nederlaag. Vooral de manier waarop we deze verliezen. We kregen niet heel veel mogelijkheden, maar wel drie honderd procent kansen en die missen we."

Daarmee doelt Boadu op een moment waar hij zelf bij betrokken was. Na een goede sprint verzuimde hij om Ajax-doelman André Onana te verschalken. "Mijn tweede aanname was net iets onder me. Ik schiet hem maar ik schiet hem naast. Die moest ik gewoon maken want dan wordt het 2-1 met nog tien minuten te gaan."

Bittere nasmaak

Zo eindigt de maand januari in mineur, ondanks overwinningen op Feyenoord en PSV. "We hebben twee toppers gewonnen en twee toppers verloren. Vooral de manier waarop we de wedstrijden na de gewonnen toppers speelden zijn cruciaal geweest voor de stand van zaken nu. In die duels geven we weg wat we daarvoor hebben gewonnen."