Jasper (13) bakt zich suf om verroeste boot op te knappen: "Maken we wat moois van"

HUIZEN - Jasper van 't Veer (13) laat zich niet tegenhouden door de huidige lockdown. Als Huizer Bramzijger, jeugdlid van de Stichting Huizer Botter, wil hij dolgraag klussen aan de nieuwe zeepunter, maar geld is er niet in overmate. "Dus bedacht ik een boterkoekenactie om wat geld in te zamelen", aldus Jasper.

En met succes: inmiddels moet Jasper na vier dagen al 'nee' verkopen, omdat hij na ruim honderd boterkoeken ook weer de keuken uit wil. "We hebben nu ruim 1.000 euro bij elkaar. Een boterkoek kostte 7,50 euro, maar veel mensen gaven meer." Al het geld gaat naar de nieuwe zeepunter die de Huizerbotters gratis konden ophalen. De opknapbeurt is speciaal voor de jeugd van de stichting bedoeld. "Zij moeten ooit het stokje overnemen", vertelt walschipper van de Huizer Bramzijgers Ricardo Nieuwhof. "De jeugd kan deze punter mooi opknappen om daarmee de ambacht onder de knie te krijgen." Daarnaast is het een bijzonder bootje. "Er worden momenteel maar twee van deze zeepunters in Nederland gerenoveerd, heel veel van dit soort bootjes liggen ergens te verrotten."

Quote "We moeten flink wat schuren en schilderen, maar we kunnen er zeker iets moois van maken" Jasper van 't veer - Huizer bramzijger

Het opgehaalde bedrag is nog niet genoeg om de boot helemaal op te knappen. "Hout is niet goedkoop", aldus Nieuwhof. Maar het grootste probleem om echt aan de slag te gaan, zijn de huidige coronamaatregelen. "Als je de jeugd echt wil laten zien hoe ze met hout moeten omgaan, is de anderhalve meter erg ingewikkeld." Toch kan Jasper niet wachten om aan de slag te gaan. "We moeten flink wat schuren en schilderen, maar we kunnen er zeker iets moois van maken." Bekijk hieronder hoe Jasper zich suf bakt voor de nieuwe zeepunter. Tekst loopt door onder video.

Financieel wordt de situatie voor de Stichting Huizer Botters deze coronacrisis steeds nijpender. Eerder meldde NH Nieuws al dat door de crisis bijna 80 procent van de inkomsten is weggevallen. "Als het nog lang zo doorgaat weet ik niet of we het redden", vertelt voorzitter Ad Welten. "Met de huidige maatregelen liggen alle acties om leden te werven zo goed als stil." Daarmee geeft de actie van Jasper dan ook wat hoop in bange dagen. "Hij komt er wel, we zijn erg trots op hem", aldus Nieuwhof. "Maar denk maar niet dat je zomaar schipper wordt", grapt Welten richting Jasper.