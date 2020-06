Huizen schiet door coronavirus noodlijdende Huizer Botters en Huizer Museum te hulp

HUIZEN - Het Huizer Museum en de Huizer botters hebben het zwaar door de coronacrisis. Het museum is nog altijd dicht door de gevolgen van het virus, de Huizer botters kunnen niet uitvaren. De twee lopen ontzettend veel geld mis. De gemeente Huizen schiet ze nu te hulp.

Hoewel musea ondertussen alweer open mogen, is het Huizer Museum nog altijd gesloten. Dat heeft twee redenen. Het museum is te klein om overal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De andere reden is dat veel museumvrijwilligers tot de coronarisicogroep behoren.

De Huizer botters mogen nog altijd niet uitvaren door de coronamaatregelen. Daarnaast zagen de botters al een streep gaan door grote evenementen, zoals Sail Amsterdam. Een flinke klap, waardoor de Stichting Huizer Botters in zwaar weer verkeert.

De gemeente schiet zowel het Huizer Museum als de Huizer botters te hulp. Zo hoeven de twee geen huur te betalen voor hun accomodatie. Ook wordt er gekeken naar een financiële bijdrage om de coronacrisis goed door te komen. Naar de hoogte van dat bedrag wordt momenteel nog gekeken.

Meer hulp voor Huizers clubs

Naast het museum en de botters kunnen meer Huizer verenigingen rekenen op hulp. Zo hoeven sportclubs geen huur te betalen voor de periode 1 maart tot 1 juni. Ook Huizer 'goede doelen' en hobbyverenigingen die een accomodatie van de gemeente huren, hoeven daar voor die periode niet voor te betalen.

Andere huurders van gemeentelijke gebouwen kunnen de huur later betalen. Er wordt gekeken of er nog een coulanceregeling mogelijk is.