'Afgelaste' Huizer Havendag gaat toch door, maar dan digitaal

Normaal gesproken wandelen er op de Huizer Havendag honderden mensen langs de historische botters en vele andere bezienswaardigheden.

Dat kan nu ook, maar net even anders dan anders. "Veel van de geplande deelnemers doen gewoon mee. Zo hebben ze onder meer filmpjes opgenomen om zichzelf te presenteren aan de Huizers. Daar gaan we nu nog volop mee aan de slag om bezoekers volgende week een leuk programma voor te schotelen", vertelt Van Waegeningh op NH Gooi Radio.

De Huizer Havendag heeft geen moment nagedacht om het feestje maar een jaar over te slaan. "We werken al vanaf oktober aan het programma en hebben er echt al heel veel werk aan gehad. Alleen daarom al zou het zonde zijn als we het helemaal niet door laten gaan. We bedachten deze virtuele variant en eigenlijk was iedereen meteen enthousiast. We doen het nu als een soort proef. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen het vinden."

De Huizer Havendag meebeleven kan zaterdag op www.huizerhavendag.nl.