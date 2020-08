Inkomen van Stichting Huizer Botters stokt, organisatie op zoek naar nieuwe leden en huurders

BLARICUM - Stichting Huizer Botters heeft vanmiddag actie gevoerd in Blaricum door leden te werven en huurders te zoeken. Door corona is bijna tachtig procent van de inkomsten van de stichting weggevallen. "Als we met de actie een kwart terugverdienen, dan is dat mooi."

Door het wegvallen van lucratieve evenemten als Sail Amsterdam en zeilwedstrijden worden de botters niet meer gehuurd. Ook toeristische tochtjes zijn een stuk minder geworden. Maar waar de verhuur stokt, moeten de boten wel onderhouden worden, en dat kost per jaar al gauw zo'n 20.000 euro per botter.

Over steun vanuit de eigen gemeente Huizen wordt nog gesproken. Wethouder Roland Boom: "We moeten kijken wat er landelijk aan maatregelen komt en hoe wij dan de botterstichting verder kunnen helpen." Rob Bos van de Stichting Huizer Botters blijft optimistisch: "We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet, want we zijn vaardersmensen. Elke storm moet je gewoon zorgen dat je die kan doorstaan."