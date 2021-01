Sociale onderneming De Oude Keuken tussen wal en schip met coronasteun

BAKKUM - Restaurant De Oude Keuken heeft het, net als andere horecaondernemingen, moeilijk tijdens de verplichte sluiting door corona. Alleen hebben ze de pech dat ze niet in aanmerking komen voor de extra noodsteun die andere 'echte' horeca wel krijgt. "We vallen niet in het juiste hokje", legt oprichter Brigitte van Campen uit. Het Noord-Hollandse Tweede Kamerlid Gijs van Dijk trekt zich het lot aan van de stichting, en gaat vragen stellen aan de minister.

Sinds 2007 exploiteert stichting De Oude Keuken een restaurant op landgoed Duin en Bosch. "Wij zijn een leer-werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal met een psychiatrische achtergrond of een verstandelijke beperking, heel divers."

"Bij ons leren ze hoe het reilt en zeilt in de horeca, maar bijvoorbeeld ook sociale vaardigheden. De bedoeling is dat ze hierna verder kunnen leren of werken in een echt horecabedrijf. Gewoon meedoen, zoals iedereen dat wil en waar wij als stichting voor opgericht zijn."

10.000 euro

"Omdat we een sociale onderneming zijn, en niet officieel als horeca bij de Kamer van Koophandel in de boeken staan, lopen we nu zo'n 10.000 euro mis over het afgelopen jaar", zegt Van Campen. "Een enorm bedrag voor ons, dat wij als stichting niet kunnen missen."

