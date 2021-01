"Nog altijd nul komma nul compensatie met nieuw coronasteunpakket"

ALKMAAR - De 7,6 miljard aan extra noodsteun lijkt een druppel op een gloeiendhete plaat voor zzp'ers en eenmanszaken. "Zolang de partnertoets blijft, krijg ik niks", zegt schoonheidsspecialist en zzp'er Kim Tocino, in reactie op het gepresenteerde pakket. "Vandaag begin ik met werken bij de GGD vaccinatielocatie, om maar iets aan inkomen te hebben." Ook andere kleine ondernemers zien geen lichtpuntje in de nieuwe steunmaatregelen.

Vanuit de beautysector werd er gistermiddag met grote belangstelling naar de persconferentie in Den Haag gekeken. "Maar we zijn er niks of maar een klein beetje mee geholpen", zegt Anoeska de Wit, die een schoonheidssalon in Warmenhuizen runt. "Zeker de zzp'ers en thuiswerkers in onze branche."

Het nieuwe steunpakket geeft Anoeska wel iets meer lucht. "Ik heb een groter bedrijf dan Kim, en krijg nu iets meer geld vanuit de NOW-regeling en TVL-tegemoetkoming. Maar bij lange na niet genoeg om te kunnen overleven. Ik ga nu kijken wat ik moet bijlenen, dan maar dieper in de schulden. Het blijft natuurlijk onbegrijpelijk dat ze naar omzet in plaats van kosten kijken bij de toekenning. En die partnertoets nekt zoveel collega's. Schrijnend."

"Bespottelijk. We worden gewoon niet gehoord door de regering. Ik ben echt niet de enige rijinstructeur waarbij het water aan de lippen staat." Het nieuwe steunpakket haalt voor Wilfred niets uit, omdat ook nu de partnertoets wordt toegepast. Tot op heden krijgt hij daarom slechts 230 euro per maand, omdat zijn vrouw een uitkering van 1270 euro ontvangt.

Bij de kappers overheerst ook teleurstelling na de persconferentie. "Het belangrijkste pijnpunt: er wordt niet acuut iets geregeld voor de zwaar getroffen ondernemers in de kappersbranche. Er is directe hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot", vindt de kappersbond ANKO . "We bezinnen ons op verdere actie."

"Het is een drama en ik voel me echt aan m'n lot overgelaten"

"Ik krijg enkel een bijstanduitkering", verklaart Alkmaarder Marcel van Eijk van Tattoo22. Hij bekeek de persconferentie met zeer gemengde gevoelens. "Ik krijg geen enkele compensatie. En zelf andere inkomsten zoeken kan niet, want dan moet ik m'n uitkering terugbetalen."

"Het is echt een drama. Ik voel me aan m'n lot overgelaten. We zouden prima kunnen werken, omdat we ons strikt houden aan de regels voor contactberoepen van het RIVM. Konden we maar thuisbezorgen of iets anders, maar er mag niks."

Marcel hoort en ziet steeds vaker om zich heen dat er illegaal gewerkt wordt. "Die thuistatoeëerders borduren er op los. Dat kunnen wij dan straks weer op gaan lossen. Maar voorlopig zie ik ons niet heropenen."

Horeca

De pleister is iets groter geworden, stelt Karin Hiemstra van de Alkmaarse tak van Koninklijke Horeca Nederland. "Maar nog steeds vallen er collega's tussen wal en schip. Er is maatwerk nodig. En ook in onze sector speelt de partnertoets ons parten. Desondanks strijden we moedig voorwaarts."