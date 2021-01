Bijna 800 mensen tekenen tegen fietspad Sint Pancras: "Kleine kans dat het er komt"

SINT PANCRAS - In totaal hebben 768 mensen de drie petities getekend tegen plannen voor een fietspad via De Oude Veert in Sint Pancras naar het Kossenland in Alkmaar. De initieerders overhandigden de handtekeningen vandaag aan wethouder Nils Langedijk. Hij was overweldigd door het aantal. "Hoewel ik niks kan toezeggen, lijkt het me sterk als dit plan er volgende maand nog ligt", zegt hij tegen NH Nieuws.

De initieerders van de petities overhandigen ze aan wethouder Nils Langedijk - Maaike Polder / NH Nieuws

Veel inwoners van Alkmaar en Langedijk zijn fel tegen een fietspad dat zou moeten komen tussen het Daalmeerpad en station Alkmaar-Noord. Met deze ingezamelde handtekeningen hopen Astrid Vreugdenhil uit Alkmaar en Dorien Tamis uit Sint Pancras duidelijk te maken dat Sint Pancras en de wijk Vroonermeer niet gebaat zijn bij het plan. "De ondertekenaars hebben echt waardevolle reacties achtergelaten over hoe fijn wandelen en vissen het op die plekken is, zeker in deze coronatijd. Mensen werken thuis en hebben meer oog voor hun omgeving blijkt", aldus Vreugdenhil vandaag tijdens het gesprek met de wethouder. "Langzaam lijken steeds meer stukjes ongerepte natuur te verdwijnen."

Het fietspad is onderdeel van een twaalfdelig plan om het verkeer in Langedijk in goede banen te leiden: uit onderzoek blijkt dat het er veel te druk is en op plekken ook onveilig. De gemeente schakelde een bureau in om in gesprek te gaan met inwoners en op basis daarvan plannen te maken. Iedereen mag tot morgen reacties insturen.

Nils Langedijk (wethouder van Langedijk) luisterde aandachtig en reageerde op vragen over het ontwikkelingsproces van het plan. De petitie-initieerders vroegen zich bijvoorbeeld af of het ingehuurde bureau wel lokale kennis van zaken had.

Quote "Is er niet gewoon een liniaal op de kaart gelegd?" Dorien Tamis, petitie tegen fietspad De Oude Veert

"Hebben ze er bijvoorbeeld gewandeld? Of is er gewoon een liniaal op de kaart gelegd en is dat fietspad doorgetrokken? Hoe kan dat bureau een plan bedenken waar achthonderd mensen faliekant tegen zijn", aldus Tamis. Tekst loopt door onder de foto.

Het plan voor het doortrekken van een fietspad - Maaike Polder / NH Nieuws

Wethouder Langedijk: "Er zijn verschillende inspraakavonden geweest met inwoners. Blijkbaar is dit plan toen ook geopperd. Maar het is wel duidelijk dat daar iets niet helemaal is goed gegaan. Achthonderd is een flink aantal." Kleine kans Langedijk zei blij te zijn met de betrokkenheid van inwoners. "Ik ga dit terugkoppelen naar het onderzoekbureau. Zij komen dan uiteindelijk met een definitief plan en dan beslist het college erover. Ik kan formeel niets zeggen over of het plan geschrapt wordt, maar ik acht de kans klein dat dit voorstel er de eerstvolgende keer nog in zit", aldus Langedijk. Tekst gaat door onder de foto.

De petities met bijna 800 ondertekeningen ligt nu bij de gemeente - Maaike Polder / NH Nieuws

Initiatiefnemer voor de petitie over het Kossenland Astrid Vreugdenhil hoopt dat de wethouder ook nog gaat kijken naar de welwillendheid van inwoners om zelf ook te helpen bij het behoud van een groene omgeving. "Er zijn zat Alkmaarders en Pancrassers die willen helpen met het onderhoud." Eerder deze maand ging NH Nieuws al langs bij petitietekenaar Bram Kout, een Pancrasser in hart en nieren. Hij liet aan de hand van foto's zien waarom De Oude Veert voor hem zo belangrijk is.