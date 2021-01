Ook 'eilandbewoners' massaal tegen aanleg fietspad Sint Pancras

SINT PANCRAS - Zonder dat ze het van elkaar wisten, is er nog een derde petitie ingediend tegen het doortrekken van een fietspad langs De Oude Veert tussen Alkmaar en Sint Pancras. Ook de bewoners van 'de eilanden' in Vroonermeer-Zuid zetten afgelopen dagen massaal hun handtekening tegen het plan van de gemeente Langedijk. "Wat een onzinnig idee, dat is wat ik dacht toen ik ervan hoorde."

De initiatiefnemers zijn het met elkaar eens. Het stukje ongerepte natuur waar egels en hazen zitten en vogels broeden, moet behouden blijven. Zoals te zien is in deze reportage van NH Nieuws eerder deze week.

De gemeente Langedijk heeft plannen gepresenteerd om het fietspad van de Oude Veert door te trekken tot station Alkmaar-Noord. En dat betekent dat het wandelpaadje langs het water plaats moet maken voor een verhard fietspad. De petitie van Nootebos is de derde. Zowel inwoners van Langedijk als Alkmaar startten al handtekeningenlijsten .

Dat zegt initiatiefneemster Ingrid Nootebos. Ze woont in de Vroonemeer-Zuid en kijkt vanaf de andere kant van het water uit op het pad. Onder haar buurtgenoten verzamelde ze 150 handtekeningen om te voorkomen dat het stukje natuur aan de andere kant van het water wordt geasfalteerd.

Het fietspad is onderdeel van een groter provinciaal plan voor doorfietsroutes dat de gemeenten samen met de provincie maken. De gemeente Langedijk wacht alle reacties af en heeft nog niets besloten over de haalbaarheid. In maart neemt het college een besluit.

"Als er nou niks was aan fietsroute, zou je mij niet horen klagen, zegt Ingrid Nootebos. "Maar dit is helemaal niet nodig. Het is een onzinnig plan." Voor haar petitie ging ze persoonlijk langs de deuren. Deze handtekeningen zijn aangeboden aan de gemeenten Langedijk en Alkmaar.