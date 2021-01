Dubbele strijd tegen fietspad dwars door natuur: "Deze geschiedenis mag niet weg"

"Ik schrok me rot toen ik het las. Wandelen is hier zo ontzettend fijn, met mijn hondje, om mijn hoofd leeg te maken, om vogels te kijken en te luisteren", aldus de Alkmaarder, die vanaf de dertiende verdieping ook nog eens uitkijkt op het natuurgebiedje.

Het fietspad zou van de Oude Veert moeten worden doorgetrokken tot station Alkmaar-Noord. En dat betekent dat ook het paadje in het verlengde van het Kossenland plaats moet maken voor een verhard fietspad. Ook dáár is een petitie tegen gestart die al door honderden inwoners van Langedijk en de Alkmaarse wijk Vroonermeer is ondertekend, onder wie Tony Daudey.

Hoewel het nog slechts plannen zijn van de gemeente Langedijk gaat Tamis er met gestrekt been in, samen met Pancrasser Bram Kout. "Ik weet hoe het hier kan gaan, je kan beter direct opstaan tegen dit soort plannen, want soms worden dingen er gewoon doorgedrukt", aldus Stout, die in 1940 werd geboren als zoon van een tuinder en altijd met hem meevoer naar de veiling. "Deze plek is ontzettend waardevol voor mij."

De infrastructuur in Sint Pancras is een heet hangijzer: de wegen en doorstroom zijn niet geschikt voor het aantal verkeersdeelnemers. De punten waar bovenstaande petities bezwaar tegen maken kan je op de foto hieronder zien.

Dat er aanpassingen moeten komen om de doorstroom in Sint Pancras te verbeteren, erkent Tamis. "Er moet zeker wat gebeuren om dit te verbeteren, maar niet ten koste van dit laatste stukje geschiedenis en natuur."

Volgens Astrid Vreugdenhil, initiatiefnemer van de petitie in Alkmaar, zijn de plannen voor dit fietspad vooral in het belang van de provincie. "Die willen een regionaal fietsnetwerk. En als Sint Pancras daaraan meewerkt, krijgen ze natuurlijk een potje geld. Maar in de plannen is helemaal niet meegenomen of de omwonenden er blij mee zijn of de natuur erbij gebaat is", zegt ze.

Woordvoerder van de gemeente Harry Mars laat aan NH Nieuws weten dat een aantal gemeenten in de regio samen met de provincie een voorstel hebben gelanceerd voor de doorfietsroutes. "Dit plan sluit daarbij aan. Maar het is nog maar een plan, dus er is nog niets zeker." Hij zegt dat de dorpsraad en inwoners afgelopen jaar wel degelijk zijn betrokken bij de verkeersplannen.

Beslissing in maart

Vorige week waren de petitie-initieerders al bij een inspraakavond en verder blijven ze actie voeren voor de petitie. Iedereen heeft tot het einde van deze maand om hun mening te geven over de plannen. "Volgende maand wordt de haalbaarheid getoetst", aldus Mars. In maart maakt het college een beslissing.

Daudey zou het doodzonde vinden als zijn mooie wandelroute over het pad Kossenland verdwijnt. "Ik kan iedereen aanraden om hier eens te wandelen. Ik plaatste laatst een foto op Facebook en toen vroegen vrienden, hé, ben je in Drenthe? Nee hoor, gewoon in Alkmaar!"