19-jarige Rotterdammer aangehouden voor aanslag op Poolse supermarkt Beverwijk

Dat meldt het Openbaar Ministerie op Twitter. De man is op 26 januari al aangehouden in de Rotterdamse wijk Hoogvliet, de rechtbank heeft vandaag besloten dat hij langer vast blijft zitten.

Details over de aanhouding van de man of waar hij precies van wordt verdacht maakt het OM niet bekend. De verdachte zit in alle beperkingen.

Het is dus ook niet duidelijk of de man ook verdacht wordt van andere aanslagen. Na de aanslag op 9 december werd de Poolse supermarkt in het winkelcentrum Beverhof nog een keer getroffen door een explosie. De winkel zou pas enkele dagen later openen.

Aalsmeer

De aanslag op 9 december volgde direct op een aanslag op de Poolse supermarkt van dezelfde eigenaar, op 8 december in Aalsmeer. Die winkel brandde compleet uit. Diezelfde nacht was er ook een explosie bij een Poolse supermarkt in Brabant.