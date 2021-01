Provincie wijst plan voor nieuwe woonwijk Kortenhoef af

De gemeente Wijdemeren heeft een officieel ontheffingsverzoek van de regels uit de 'provinciale ruimtelijke verordening' neergelegd bij de provincie om zo de nieuwbouwwijk Zuidsingel fase 8 toch te kunnen bouwen. Maar de provincie gaat hier niet in mee. Gedeputeerde Staten vindt dat de plannen in strijd zijn met de regels en dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden.

Verrassend is dit besluit niet, want in november gaf de provincie al aan een hoop bezwaren te hebben tegen dit plan. Ze vonden toen al de wijk te groot, het past niet in landelijk gebied en het is in strijd met UNESCO Werelderfgoed.

Meer bezwaren

De provincie is niet de enige met bezwaren. Omwonenden strijden al langer tegen de woonwijk. Zij vinden dat de verkeerssituatie zo'n grote woonwijk helemaal niet aan kan en ze voelen zich niet gehoord door de gemeente.