Bewoners Wijdemeren boos omdat ze niet betrokken worden bij woningbouwplannen

WIJDEMEREN - Een groep inwoners van Wijdemeren maakt zich zorgen over het gebrek aan visie op het gemeentehuis. Overal schieten individuele bouwprojecten uit de grond, maar inwoners van de dorpen worden daar naar eigen zeggen niet bij betrokken. Verenigd in stichting MinderHinder.nu willen ze daar verandering in brengen, om uiteindelijk aan tafel mee te praten.

Een van de oprichters, Nico van Zanten legt uit dat er in Wijdemeren, specifiek in de kernen

's-Graveland en Kortenhoef veel plannen zijn op het gebied van bouw en verkeer. "En die leven allemaal in isolatie. Wij missen een geïntegreerde visie over waar de gemeente naartoe wil en wat voor een gemeente we willen zijn." Drie woningbouwprojecten naast elkaar Hij doelt onder meer op de woningbouwplannen in de Kortenhoefse polder. Daar worden momenteel drie woningbouwprojecten naast elkaar ontwikkeld. Zo wordt er al jaren gepraat over waterwoningen op Groenewoud, heeft een groep bewoners met grond in bezit eigen bouwplannen en zijn er de plannen van de projectontwikkelaars. Een wijk van honderden woningen komt er op deze manier bij. En die wijk in- of uitkomen, kan eigenlijk alleen maar over een smalle landbouwweg. "Die is wat ons betreft wat ongelukkig, want er komen waarschijnlijk 2.500 tot 4.000 extra verkeersbewegingen per dag bij", vertelt Van Zanten.

Bewoners Wijdemeren boos dat ze niet betrokken worden bij woningbouwplannen - NH Nieuws

Vervolgens moeten al die auto's over de Smidsbrug in 's-Graveland, maar dat gaat waarschijnlijk zorgen voor enorme wachtrijen. Dus is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de verkeersoplossing. Een rotonde bleek het beste alternatief, maar omdat de brug uit een dubbel kruispunt bestaat, zien de bewoners dat niet zitten.

Quote "Hierdoor is het lastig om ons democratisch recht uit te oefenen" Nico van Zanten

"Het onderzoek is gedaan in opdracht van de projectontwikkelaar", aldus Van Zanten. "Hij heeft in onze ogen maar één doel en dat is zorgen dat er zo snel mogelijk zo veel mogelijk verkeer doorheen komt. En de verkeerslichten daardoor weghalen vinden wij geen goed plan." Geweigerd Toen de bewoners achter het plan kwamen, wilden ze inspreken tijdens een commissievergadering van de gemeente, maar werd hen dat geweigerd. "Hierdoor is het lastig om ons democratisch recht uit te oefenen." Ze voelen zich niet gehoord en serieus genomen door de gemeente. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het formele proces, waarbij inwoners kunnen inspreken, nog moet volgen. "De griffie heeft in juni met meerdere inwoners gesproken om dit toe te lichten", aldus de woordvoerder. Maar de bewoners hebben het gevoel dat de gemeente op deze manier de bouwplannen er snel doorheen probeert te drukken. Volgend jaar komt er namelijk een nieuwe wet waardoor bouwen in de polder lastig wordt, dus de gemeente probeert haast te maken. "Komend najaar horen we van de provincie welke plannen in Wijdemeren nog uitgevoerd kunnen worden binnen de nieuwe omgevingsverordening. Los daarvan willen we met zo’n belangrijk project graag het tempo erin houden. We kunnen de extra woningen in Wijdemeren goed gebruiken", vertelt de woordvoerder.

Quote "Ze slaan ons over, en dat laten we niet gebeuren" Martine Ferment, stichting minderhinder.nu

Martine Ferment van de stichting ziet dat gemeente veel plannen snel en zonder voldoende participatie van de bevolking probeert te realiseren. "Dat vinden wij een kwalijke zaak. Daardoor slaan ze punten over die ze niet over horen te slaan en ze slaan ons over en dat laten we niet gebeuren." Steunbetuigingen De bewoners hebben zich nu verenigd in stichting MinderHinder.nu om zo te proberen alsnog een voet tussen de deur te krijgen bij de gemeente. "95 procent van de bewoners hebben intussen hun steun betuigd, dus we zijn met een grote groep en we gaan onze stem laten horen." Want ze denken dat de kwaliteit van het plan beter kan. "We zijn niet tegen, we willen graag meedoen. We zijn niet specifiek tegen de bouwplannen, wij maken bezwaar tegen een visie", legt Ferment uit. Meepraten of tekenen bij het kruisje? De woordvoerder van de gemeente vertelt dat in het najaar een intensief participatietraject start waar de directe omwonenden in een eerste bijeenkomst op de hoogte gebracht worden van de plannen en de procedure. Daarna start het brede participatieproces voor alle partijen. De stichting laat weten daar niet erg naar uit te kijken. "Als ik lees wat in het participatieplan staat, heb ik een beetje m'n twijfels of we echt over belangrijke dingen mee kunnen praten of dat het een kwestie is van tekenen bij het kruisje", zo besluit Van Zanten.

