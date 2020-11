Provincie heeft hoop bezwaren tegen bouwen van nieuwe woonwijk in Kortenhoef

Dat maakt de provincie bekend in een brief, een zogenoemde 'zienswijze', naar de gemeente Wijdemeren. In het kort komt het erop neer dat de provincie de wijk te groot vindt, het past niet in landelijk gebied en het in strijd is met UNESCO werelderfgoed.

Tussen de regels door komt naar voren dat de provincie op meerdere vlakken een duidelijke onderbouwing van het plan mist. De provincie is niet de enige met bezwaren. Omwonenden strijden al langer tegen de woonwijk. Zij vinden dat de verkeerssituatie zo'n grote woonwijk helemaal niet aan kan en ze voelen zich niet gehoord door de gemeente.

Beschermd

Verenigd in stichting MinderHinder.nu laten ze weten blij te zijn met de brief van de provincie. "Gelukkig beschermd de provincie Noord-Holland inwoners van gemeente Wijdemeren tegen wethouder De Kloet die in opdracht van projectontwikkelaars grootschalig wil bouwen in beschermd natuurgebied, naast een giftige vuilnisbelt zonder openbaar vervoer en zonder een weg er naar toe", zo schrijft de stichting.

Verder stellen ze dat al meer dan vijftig betrokken bewoners ook een brief met bezwaren naar de gemeente heeft gestuurd. "Een duidelijker signaal richting de gemeente is bijna niet denkbaar."

De plek waar de woonwijk zou moeten komen: